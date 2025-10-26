Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Саррабус Ольястра - УСД Палмесе 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: Саррабус ОльястраУСД Палмесе, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Sportivo Is Arranas.

МСК, 9 тур, Стадион: Campo Sportivo Is Arranas
Футбол. Италия - Серия D
Саррабус Ольястра
28'
79'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
УСД Палмесе
Саррабус Ольястра icon
28'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,5
Саррабус Ольястра icon
79'
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,5
Текстовая трансляция
28'
Саррабус Ольястра - 1-ый Гол
43'
Угловой
US Palmese - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,5
54'
Угловой
Саррабус Ольястра - Угловой
76'
Угловой
Саррабус Ольястра - Угловой
79'
Саррабус Ольястра - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
US Palmese - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,5

Превью матча Саррабус Ольястра — УСД Палмесе

Команда Саррабус Ольястра в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-10.

Статистика матча

Атаки
118
112
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
5
9
