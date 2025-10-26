Смотреть онлайн Саррабус Ольястра - УСД Палмесе 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Саррабус Ольястра — УСД Палмесе, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Sportivo Is Arranas.
Превью матча Саррабус Ольястра — УСД Палмесе
Команда Саррабус Ольястра в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-10.