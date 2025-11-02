Смотреть онлайн АСД Торрес Сессари - Asd Polisportiva Sarnese 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: АСД Торрес Сессари — Asd Polisportiva Sarnese, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе SC Stefano Vicino.
Превью матча АСД Торрес Сессари — Asd Polisportiva Sarnese
Команда АСД Торрес Сессари в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-5. Команда Asd Polisportiva Sarnese, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-16. Команда АСД Торрес Сессари в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Asd Polisportiva Sarnese забивает 1, пропускает 2.