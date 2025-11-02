02.11.2025
Смотреть онлайн Реал Агро Аверса - FC Pompei 02.11.2025. Прямая трансляция
Матч турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Реал Агро Аверса — FC Pompei, 10 тур. Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Augusto Bisceglia.
МСК, 10 тур, Стадион: Stadio Augusto Bisceglia
Футбол. Италия - Серия D
Завершен
2 : 0
02 ноября 2025
Превью матча Реал Агро Аверса — FC Pompei
