Смотреть онлайн СС Нола 1925 - Виртус 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: СС Нола 1925 — Виртус, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Comunale Agostino De Cicco.
Превью матча СС Нола 1925 — Виртус
Команда СС Нола 1925 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Виртус, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-8. Команда СС Нола 1925 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Виртус забивает 1, пропускает 1.