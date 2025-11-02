Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн СС Нола 1925 - Виртус 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: СС Нола 1925Виртус, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Comunale Agostino De Cicco.

МСК, 10 тур, Стадион: Stadio Comunale Agostino De Cicco
Футбол. Италия - Серия D
СС Нола 1925
11'
19'
51'
Завершен
3 : 2
02 ноября 2025
Виртус
20'
59'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
СС Нола 1925 icon
11'
СС Нола 1925 icon
19'
Виртус icon
20'
Счет после первого тайма 2:1 : 4,2
СС Нола 1925 icon
51'
Виртус icon
59'
Матч закончился со счётом 3:2 : 4,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
СС Нола 1925 - Угловой
7'
Угловой
Виртус - Угловой
9'
Угловой
Виртус - Угловой
11'
СС Нола 1925 - 1-ый Гол
13'
Угловой
СС Нола 1925 - Угловой
19'
СС Нола 1925 - 2-ой Гол
20'
Виртус - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Виртус - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 4,2
51'
СС Нола 1925 - 4-ый Гол
59'
Виртус - 5-ый Гол
70'
Угловой
Виртус - Угловой
73'
Угловой
СС Нола 1925 - Угловой
73'
Угловой
СС Нола 1925 - Угловой
90+5'
Угловой
Виртус - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 4,2

Превью матча СС Нола 1925 — Виртус

Команда СС Нола 1925 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Виртус, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-8. Команда СС Нола 1925 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Виртус забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
89
108
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
4
4
Игры 10 тур
02.11.2025
Мартина
0:0
Барлетта
Завершен
02.11.2025
АКД Нардо
2:0
Real Acerrana
Отменен
02.11.2025
Milazzo
1:0
Ssd Citta Di Gela
Завершен
02.11.2025
Реджина
0:1
Igea Virtus Barcellona
Завершен
02.11.2025
Унионе Санремо
2:0
NovaRomentino
Завершен
02.11.2025
Империя
1:2
Лавагнесе
Завершен
02.11.2025
Celle Varazze FBC
-:-
Biellesse
Отменен
02.11.2025
Rovato Vertovese SSD
2:1
CS Trevigliese
Завершен
02.11.2025
АСД Сассо Маркони
2:0
Tropical Coriano
Завершен
02.11.2025
АСД Каннара
2:1
Camaiore
Завершен
02.11.2025
Анзио Калсио 1924
0:3
Valmontone 1921
Завершен
02.11.2025
Патерно Кальцио
3:2
SSD Athletic Club Palermo
Завершен
02.11.2025
Реканатесе
3:1
Кастельфидардо
Завершен
02.11.2025
АС Остия Маре
0:0
Терамо
Завершен
02.11.2025
Монтеспаккато
0:1
Budoni Calcio
Завершен
02.11.2025
Ночерина
2:0
Кассино
Завершен
02.11.2025
Ольбия
1:1
Ischia
Завершен
02.11.2025
УСД Палмесе
1:1
Реал Монтеротондо
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Париж Париж
Валенсия Валенсия
13 Ноября
22:45
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Баскония Баскония
13 Ноября
23:00
Франция Франция
Украина Украина
13 Ноября
22:45
Перуджа Перуджа
Кунео Кунео
13 Ноября
22:30
Карлос Алкараз Гарфия Карлос Алкараз Гарфия
Лоренцо Мусетти Лоренцо Мусетти
13 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA