Превью матча СС Нола 1925 — Виртус

Команда СС Нола 1925 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Виртус, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-8. Команда СС Нола 1925 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Виртус забивает 1, пропускает 1.