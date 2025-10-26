26.10.2025
Смотреть онлайн Real Acerrana - Афраголезе 1944 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Real Acerrana — Афраголезе 1944, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Футбол. Италия - Серия D
Завершен
0 : 4
26 октября 2025
Афраголезе 1944
48'
61'
68'
73'
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
11'
Real Acerrana - Незабитый пенальти
12'
Real Acerrana - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Афраголезе 1944 1944 - 1-ый Гол
61'
Афраголезе 1944 1944 - Угловой
61'
Афраголезе 1944 1944 - 2-ой Гол
65'
Афраголезе 1944 1944 - Угловой
68'
Афраголезе 1944 1944 - 3-ий Гол
72'
Real Acerrana - Угловой
73'
Афраголезе 1944 1944 - 4-ый Гол
79'
Real Acerrana - Угловой
79'
Real Acerrana - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4
Превью матча Real Acerrana — Афраголезе 1944
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
90
133
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
3
6
Игры 9 тур
Комментарии к матчу