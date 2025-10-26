Превью матча Asd Polisportiva Sarnese — Китта ди Фасано

Команда Asd Polisportiva Sarnese в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-16. Команда Китта ди Фасано, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-8. Команда Asd Polisportiva Sarnese в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Китта ди Фасано забивает 1, пропускает 1.