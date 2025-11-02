Смотреть онлайн Вибонезе - Рагуза Кальчо 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Вибонезе — Рагуза Кальчо, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Luigi Razza.
Превью матча Вибонезе — Рагуза Кальчо
Команда Вибонезе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-3.