Превью матча Савойя 1908 — Вибонезе

Команда Савойя 1908 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-12. Команда Вибонезе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-4. Команда Савойя 1908 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Вибонезе забивает 1, пропускает 0.