Смотреть онлайн Савойя 1908 - Вибонезе 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Савойя 1908 — Вибонезе, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Alfredo Giraud.
Превью матча Савойя 1908 — Вибонезе
Команда Савойя 1908 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-12. Команда Вибонезе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-4. Команда Савойя 1908 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Вибонезе забивает 1, пропускает 0.