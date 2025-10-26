Превью матча АЦР Мессина — ASD Castrumfavara

Команда АЦР Мессина в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 1-1. Команда ASD Castrumfavara, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда АЦР Мессина в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ASD Castrumfavara забивает 0, пропускает 0.