26.10.2025

Смотреть онлайн АЦР Мессина - ASD Castrumfavara 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: АЦР МессинаASD Castrumfavara, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сан Филиппо.

МСК, 9 тур, Стадион: Сан Филиппо
Футбол. Италия - Серия D
АЦР Мессина
40'
87'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
ASD Castrumfavara
50'
Смотреть онлайн
АЦР Мессина icon
40'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,1
ASD CastrumFavara icon
50'
АЦР Мессина icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
ASD CastrumFavara - Угловой
20'
Угловой
ASD CastrumFavara - Угловой
20'
Угловой
ASD CastrumFavara - Угловой
23'
Угловой
АЦР Мессина - Угловой
23'
Угловой
АЦР Мессина - Угловой
24'
Угловой
АЦР Мессина - Угловой
40'
АЦР Мессина - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 4,1
50'
ASD CastrumFavara - 2-ой Гол
75'
Угловой
ASD CastrumFavara - Угловой
86'
Угловой
АЦР Мессина - Угловой
86'
Угловой
АЦР Мессина - Угловой
87'
Угловой
АЦР Мессина - Угловой
87'
АЦР Мессина - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
ASD CastrumFavara - Угловой
90+9'
Угловой
ASD CastrumFavara - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,1

Превью матча АЦР Мессина — ASD Castrumfavara

Команда АЦР Мессина в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 1-1. Команда ASD Castrumfavara, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда АЦР Мессина в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ASD Castrumfavara забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
АЦР Мессина АЦР Мессина
57%
ASD Castrumfavara ASD Castrumfavara
43%
Атаки
83
75
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
5
5
Игры 9 тур
05.11.2025
Ачиреале
2:1
Патерно Кальцио
Завершен
Комментарии к матчу
