02.11.2025

Смотреть онлайн Гельбисон Клиенто - Савойя 1908 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: Гельбисон КлиентоСавойя 1908, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio G. Morra.

МСК, 10 тур, Стадион: Stadio G. Morra
Футбол. Италия - Серия D
Гельбисон Клиенто
Завершен
2 : 6
02 ноября 2025
Савойя 1908
Превью матча Гельбисон Клиенто — Савойя 1908

Команда Гельбисон Клиенто в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-9. Команда Савойя 1908, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-9. Команда Гельбисон Клиенто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Савойя 1908 забивает 1, пропускает 1.

Игры 10 тур
02.11.2025
Мартина
0:0
Барлетта
Завершен
02.11.2025
АКД Нардо
2:0
Real Acerrana
Отменен
02.11.2025
Milazzo
1:0
Ssd Citta Di Gela
Завершен
02.11.2025
Реджина
0:1
Igea Virtus Barcellona
Завершен
02.11.2025
Унионе Санремо
2:0
NovaRomentino
Завершен
02.11.2025
Империя
1:2
Лавагнесе
Завершен
02.11.2025
Celle Varazze FBC
-:-
Biellesse
Отменен
02.11.2025
Rovato Vertovese SSD
2:1
CS Trevigliese
Завершен
02.11.2025
АСД Сассо Маркони
2:0
Tropical Coriano
Завершен
02.11.2025
АСД Каннара
2:1
Camaiore
Завершен
02.11.2025
Анзио Калсио 1924
0:3
Valmontone 1921
Завершен
02.11.2025
Патерно Кальцио
3:2
SSD Athletic Club Palermo
Завершен
02.11.2025
Реканатесе
3:1
Кастельфидардо
Завершен
02.11.2025
АС Остия Маре
0:0
Терамо
Завершен
02.11.2025
Монтеспаккато
0:1
Budoni Calcio
Завершен
02.11.2025
Ночерина
2:0
Кассино
Завершен
02.11.2025
Ольбия
1:1
Ischia
Завершен
02.11.2025
УСД Палмесе
1:1
Реал Монтеротондо
Завершен
