Превью матча Гельбисон Клиенто — Савойя 1908

Команда Гельбисон Клиенто в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-9. Команда Савойя 1908, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-9. Команда Гельбисон Клиенто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Савойя 1908 забивает 1, пропускает 1.