Смотреть онлайн Гельбисон Клиенто - Савойя 1908 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Гельбисон Клиенто — Савойя 1908, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio G. Morra.
Превью матча Гельбисон Клиенто — Савойя 1908
Команда Гельбисон Клиенто в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-9. Команда Савойя 1908, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-9. Команда Гельбисон Клиенто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Савойя 1908 забивает 1, пропускает 1.