Смотреть онлайн Реджина - Igea Virtus Barcellona 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Реджина — Igea Virtus Barcellona, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Оресте Гранилло.
Превью матча Реджина — Igea Virtus Barcellona
Команда Реджина в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-9. Команда Igea Virtus Barcellona, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-5. Команда Реджина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Igea Virtus Barcellona забивает 1, пропускает 1.