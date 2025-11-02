Превью матча Реджина — Igea Virtus Barcellona

Команда Реджина в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-9. Команда Igea Virtus Barcellona, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-5. Команда Реджина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Igea Virtus Barcellona забивает 1, пропускает 1.