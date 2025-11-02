Смотреть онлайн Гаворрано - Фолиньо 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Гаворрано — Фолиньо, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Romeo Malservisi.
Превью матча Гаворрано — Фолиньо
Команда Гаворрано в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-11. Команда Фолиньо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-1. Команда Гаворрано в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фолиньо забивает 1, пропускает 0.