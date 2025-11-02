Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Орвиетана — Трестина , 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Luigi Muzi .

Превью матча Орвиетана — Трестина

Команда Орвиетана в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 1-1. Команда Трестина, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Орвиетана в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Трестина забивает 0, пропускает 0.