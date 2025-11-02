Смотреть онлайн Скандиччи - Гроссето 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Скандиччи — Гроссето, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Turri.
Превью матча Скандиччи — Гроссето
Команда Скандиччи в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-2. Команда Гроссето, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-9. Команда Скандиччи в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Гроссето забивает 1, пропускает 1.