Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Сиена — Прато , 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Артемио Франки .

Превью матча Сиена — Прато

Команда Сиена в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-1. Команда Прато, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-10. Команда Сиена в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Прато забивает 1, пропускает 1.