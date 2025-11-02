Превью матча ТАУ Кальчо — Аквила 1902 Монтеварчи

Команда ТАУ Кальчо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 4-13. Команда Аквила 1902 Монтеварчи, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-7. Команда ТАУ Кальчо в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Аквила 1902 Монтеварчи забивает 1, пропускает 1.