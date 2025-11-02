Смотреть онлайн ТАУ Кальчо - Аквила 1902 Монтеварчи 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: ТАУ Кальчо — Аквила 1902 Монтеварчи, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Comunale di Altopascio.
Превью матча ТАУ Кальчо — Аквила 1902 Монтеварчи
Команда ТАУ Кальчо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 4-13. Команда Аквила 1902 Монтеварчи, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-7. Команда ТАУ Кальчо в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Аквила 1902 Монтеварчи забивает 1, пропускает 1.