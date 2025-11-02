02.11.2025
Смотреть онлайн Террануова Траяна - Сан Донато Таварнелле 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Террануова Траяна — Сан Донато Таварнелле, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio di Terranuova Bracciolini.
МСК, 10 тур, Стадион: Stadio di Terranuova Bracciolini
Футбол. Италия - Серия D
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
Превью матча Террануова Траяна — Сан Донато Таварнелле
Комментарии к матчу