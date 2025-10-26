Смотреть онлайн АСД Серавезза Калкио - Гаворрано 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: АСД Серавезза Калкио — Гаворрано, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе STADIO BUON RIPOSO.
Превью матча АСД Серавезза Калкио — Гаворрано
Команда АСД Серавезза Калкио в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-4. Команда Гаворрано, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда АСД Серавезза Калкио в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Гаворрано забивает 1, пропускает 1.