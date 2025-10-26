Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн АСД Серавезза Калкио - Гаворрано 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: АСД Серавезза КалкиоГаворрано, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе STADIO BUON RIPOSO.

МСК, 9 тур, Стадион: STADIO BUON RIPOSO
Футбол. Италия - Серия D
АСД Серавезза Калкио
13'
79'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Гаворрано
76'
АСД Серавезза Калкио icon
13'
Счет после первого тайма 1:0
Follonica Гаворрано icon
76'
АСД Серавезза Калкио icon
79'
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Follonica Гаворрано - Угловой
13'
АСД Серавезза Калкио - 1-ый Гол
25'
Угловой
Follonica Гаворрано - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Follonica Гаворрано - Угловой
64'
Угловой
АСД Серавезза Калкио - Угловой
69'
Угловой
Follonica Гаворрано - Угловой
76'
Follonica Гаворрано - 2-ой Гол
79'
АСД Серавезза Калкио - 3-ий Гол

Превью матча АСД Серавезза Калкио — Гаворрано

Команда АСД Серавезза Калкио в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-4. Команда Гаворрано, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда АСД Серавезза Калкио в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Гаворрано забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
71
87
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
3
2
