Превью матча АСД Серавезза Калкио — Гаворрано

Команда АСД Серавезза Калкио в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-4. Команда Гаворрано, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда АСД Серавезза Калкио в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Гаворрано забивает 1, пропускает 1.