Смотреть онлайн Форталеза - Мирассол СП 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Форталеза — Мирассол СП, 21 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан. Судить этот матч будет Bruno Pereira Vasconcelos.
Превью матча Форталеза — Мирассол СП
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bruno Pereira Vasconcelos (Бразилия).
За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Bruno Pereira Vasconcelos назначал пенальти