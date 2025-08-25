Фрибет 15000₽
25.08.2025

Смотреть онлайн Форталеза - Мирассол СП 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ФорталезаМирассол СП, 21 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан. Судить этот матч будет Bruno Pereira Vasconcelos.

МСК, 21 тур, Стадион: Кастелан
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Форталеза
Завершен
0 : 1
25 августа 2025
Мирассол СП
Edson Carioca 17'
Смотреть онлайн
Edson Carioca icon
17'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,2
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Форталеза - Угловой
16'
Угловой
Форталеза - Угловой
17'
Edson Carioca - 1-ый Гол
21'
Форталеза - Незабитый пенальти
21'
Форталеза - Незабитый пенальти
25'
Угловой
Мирассол СП - Угловой
31'
Угловой
Форталеза - Угловой
33'
Угловой
Форталеза - Угловой
40'
Угловой
Форталеза - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,2
54'
Угловой
Форталеза - Угловой
55'
Угловой
Форталеза - Угловой
56'
Угловой
Форталеза - Угловой
58'
Угловой
Форталеза - Угловой
73'
Угловой
Мирассол СП - Угловой
80'
Угловой
Форталеза - Угловой
90+4'
Угловой
Форталеза - Угловой
90+5'
Угловой
Мирассол СП - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,2

Превью матча Форталеза — Мирассол СП

Форталеза Форталеза
23
Бразилия
Элтон Лейте
14
Аргентина
Eros Nazareno Mancuso
3
Аргентина
Gaston Avila
39
Бразилия
Gustavo Teixeira Lopes da Conceicao
6
Бразилия
Bruno Pacheco
38
Бразилия
Lucca Prior
88
Бразилия
Саша
5
Бразилия
Матеус Перейра
70
Бразилия
Pablo Roberto Dos Santos Barbosa
19
Бразилия
Allanzinho
27
Парагвай
Adam Bareiro
Тренер
Португалия
Renato Paiva
Мирассол СП Мирассол СП
22
Бразилия
Walter
19
Бразилия
Lucas Ramon
34
Бразилия
Victor
3
Бразилия
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
6
Бразилия
Reinaldo
8
Бразилия
Daniel Abelha
25
Бразилия
Neto Moura
21
Бразилия
Jose Aldo Soares de Oliveira Filho
11
Бразилия
Luiz Henrique Soares
91
Бразилия
Francisco Da Costa
95
Бразилия
Edson Carioca
Тренер
Бразилия
Rafael Guanaes

Статистика матча

Владение мячом
Форталеза Форталеза
49%
Мирассол СП Мирассол СП
51%
Атаки
115
90
Угловые
11
3
Фолы
15
11
Удары (всего)
8
6
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bruno Pereira Vasconcelos (Бразилия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Bruno Pereira Vasconcelos назначал пенальти

Комментарии к матчу
