26.10.2025

Смотреть онлайн Чисола - Империя 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: ЧисолаИмперия, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Di Vinovo.

МСК, 9 тур, Стадион: Stadio Di Vinovo
Футбол. Италия - Серия D
Чисола
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Империя
57'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Империя icon
57'
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,2
Текстовая трансляция
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
57'
Империя - 1-ый Гол
59'
Угловой
Чисола - Угловой
65'
Угловой
Империя - Угловой
70'
Угловой
Чисола - Угловой
72'
Угловой
Чисола - Угловой
76'
Угловой
Чисола - Угловой
77'
Угловой
Империя - Угловой
78'
Угловой
Чисола - Угловой
81'
Угловой
Чисола - Угловой
85'
Угловой
Чисола - Угловой
86'
Угловой
Чисола - Угловой
89'
Угловой
Чисола - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,2

Превью матча Чисола — Империя

Команда Чисола в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-4.

Статистика матча

Владение мячом
Чисола Чисола
64%
Империя Империя
36%
Атаки
103
83
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
3
6
