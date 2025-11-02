Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Касатесерогоредо — Sondrio Calcio , 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportivo Casatese .

Превью матча Касатесерогоредо — Sondrio Calcio

Команда Касатесерогоредо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-4. Команда Sondrio Calcio, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 2-21. Команда Касатесерогоредо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Sondrio Calcio забивает 0, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Касатесерогоредо, в том матче победу одержали гостьи.