онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Леон Монца Брианца — АСД Брусапорто , 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча Леон Монца Брианца — АСД Брусапорто

Команда Леон Монца Брианца в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда АСД Брусапорто, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-11. Команда Леон Монца Брианца в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. АСД Брусапорто забивает 1, пропускает 1.