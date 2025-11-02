Превью матча FC Pavia 1911 — АСД Вилла Д'Альме

Команда FC Pavia 1911 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-8. Команда АСД Вилла Д'Альме, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-3. Команда FC Pavia 1911 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АСД Вилла Д'Альме забивает 0, пропускает 0.