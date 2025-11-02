Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн FCD Conegliano - ASD Brian Lignano 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: FCD ConeglianoASD Brian Lignano, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Футбол. Италия - Серия D
FCD Conegliano
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
ASD Brian Lignano
Смотреть онлайн
Превью матча FCD Conegliano — ASD Brian Lignano

Игры 10 тур
02.11.2025
Мартина
0:0
Барлетта
Завершен
02.11.2025
АКД Нардо
2:0
Real Acerrana
Отменен
02.11.2025
Milazzo
1:0
Ssd Citta Di Gela
Завершен
02.11.2025
Реджина
0:1
Igea Virtus Barcellona
Завершен
02.11.2025
Унионе Санремо
2:0
NovaRomentino
Завершен
02.11.2025
Империя
1:2
Лавагнесе
Завершен
02.11.2025
Celle Varazze FBC
-:-
Biellesse
Отменен
02.11.2025
Rovato Vertovese SSD
2:1
CS Trevigliese
Завершен
02.11.2025
АСД Сассо Маркони
2:0
Tropical Coriano
Завершен
02.11.2025
АСД Каннара
2:1
Camaiore
Завершен
02.11.2025
Анзио Калсио 1924
0:3
Valmontone 1921
Завершен
02.11.2025
Патерно Кальцио
3:2
SSD Athletic Club Palermo
Завершен
02.11.2025
Реканатесе
3:1
Кастельфидардо
Завершен
02.11.2025
АС Остия Маре
0:0
Терамо
Завершен
02.11.2025
Монтеспаккато
0:1
Budoni Calcio
Завершен
02.11.2025
Ночерина
2:0
Кассино
Завершен
02.11.2025
Ольбия
1:1
Ischia
Завершен
02.11.2025
УСД Палмесе
1:1
Реал Монтеротондо
Завершен
Комментарии к матчу
