Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : Эсте — Камподарсего , 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Nuovo Stadio Comunale .

Превью матча Эсте — Камподарсего

Команда Эсте в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-7. Команда Камподарсего, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Эсте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Камподарсего забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Камподарсего, в том матче победу одержали гостьи.