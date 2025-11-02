Смотреть онлайн Местре - Calvi Noale 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Местре — Calvi Noale, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Francesco Baracca Stadium.
Превью матча Местре — Calvi Noale
Команда Местре в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-7.