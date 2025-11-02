Смотреть онлайн Treviso - Чарлинс Муцане 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Treviso — Чарлинс Муцане, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Treviso — Чарлинс Муцане
Команда Treviso в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-7. Команда Чарлинс Муцане, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-5. Команда Treviso в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чарлинс Муцане забивает 0, пропускает 1.