Превью матча АСД Брусапорто — Касатесерогоредо

Команда АСД Брусапорто в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-10. Команда Касатесерогоредо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-5. Команда АСД Брусапорто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Касатесерогоредо забивает 0, пропускает 1.