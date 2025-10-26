Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн АСД Брусапорто - Касатесерогоредо 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: АСД БрусапортоКасатесерогоредо, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportivo de Brusaporto.

МСК, 9 тур, Стадион: Sportivo de Brusaporto
Футбол. Италия - Серия D
АСД Брусапорто
38'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Касатесерогоредо
28'
Смотреть онлайн
USD Casatese icon
28'
АСД Брусапорто icon
38'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
USD Casatese - Угловой
8'
Угловой
USD Casatese - Угловой
25'
Угловой
АСД Брусапорто - Угловой
26'
Угловой
АСД Брусапорто - Угловой
27'
Угловой
USD Casatese - Угловой
28'
USD Casatese - 1-ый Гол
38'
АСД Брусапорто - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
АСД Брусапорто - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
54'
Угловой
АСД Брусапорто - Угловой
56'
Угловой
АСД Брусапорто - Угловой
61'
Угловой
USD Casatese - Угловой
73'
Угловой
АСД Брусапорто - Угловой
75'
Угловой
USD Casatese - Угловой
90+1'
Угловой
АСД Брусапорто - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча АСД Брусапорто — Касатесерогоредо

Команда АСД Брусапорто в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-10. Команда Касатесерогоредо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-5. Команда АСД Брусапорто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Касатесерогоредо забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
АСД Брусапорто АСД Брусапорто
55%
Касатесерогоредо Касатесерогоредо
45%
Атаки
0
0
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
1
Игры 9 тур
05.11.2025
Ачиреале
2:1
Патерно Кальцио
Завершен
