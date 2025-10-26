Смотреть онлайн АСД Брусапорто - Касатесерогоредо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: АСД Брусапорто — Касатесерогоредо, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportivo de Brusaporto.
Превью матча АСД Брусапорто — Касатесерогоредо
Команда АСД Брусапорто в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-10. Команда Касатесерогоредо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-5. Команда АСД Брусапорто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Касатесерогоредо забивает 0, пропускает 1.