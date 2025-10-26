Превью матча АСД Вилла Д'Альме — Леон Монца Брианца

Команда АСД Вилла Д'Альме в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Леон Монца Брианца, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-3. Команда АСД Вилла Д'Альме в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Леон Монца Брианца забивает 0, пропускает 0.