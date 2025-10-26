Смотреть онлайн АСД Вилла Д'Альме - Леон Монца Брианца 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: АСД Вилла Д'Альме — Леон Монца Брианца, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportivo Villa d Alme.
Превью матча АСД Вилла Д'Альме — Леон Монца Брианца
Команда АСД Вилла Д'Альме в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Леон Монца Брианца, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-3. Команда АСД Вилла Д'Альме в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Леон Монца Брианца забивает 0, пропускает 0.