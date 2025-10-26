Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн АСД Вилла Д'Альме - Леон Монца Брианца 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: АСД Вилла Д'АльмеЛеон Монца Брианца, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportivo Villa d Alme.

МСК, 9 тур, Стадион: Sportivo Villa d Alme
Футбол. Италия - Серия D
АСД Вилла Д'Альме
55'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Леон Монца Брианца
Смотреть онлайн
Villa Valle icon
55'
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Villa Valle - Угловой
27'
Угловой
Villa Valle - Угловой
38'
Угловой
Villa Valle - Угловой
42'
Угловой
AC Леон Монца Брианца - Угловой
53'
Угловой
Villa Valle - Угловой
55'
Villa Valle - 1-ый Гол
69'
Угловой
Villa Valle - Угловой
78'
Угловой
AC Леон Монца Брианца - Угловой
82'
Угловой
AC Леон Монца Брианца - Угловой
90+1'
Угловой
Villa Valle - Угловой
90+2'
Угловой
Villa Valle - Угловой
Превью матча АСД Вилла Д'Альме — Леон Монца Брианца

Команда АСД Вилла Д'Альме в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Леон Монца Брианца, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-3. Команда АСД Вилла Д'Альме в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Леон Монца Брианца забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
АСД Вилла Д'Альме АСД Вилла Д'Альме
55%
Леон Монца Брианца Леон Монца Брианца
45%
Атаки
59
49
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
10
9
Удары в створ ворот
1
3
Игры 9 тур
05.11.2025
Ачиреале
2:1
Патерно Кальцио
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Хавре Хавре
Нант Нант
8 Ноября
21:00
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
8 Ноября
23:00
EYEBALLERS EYEBALLERS
BetBoom Team BetBoom Team
8 Ноября
22:00
Сандерленд Сандерленд
Арсенал Арсенал
8 Ноября
20:30
Црвена Звезда Црвена Звезда
Будучност Будучност
8 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA