26.10.2025

Смотреть онлайн Чарлинс Муцане - AC Vigasio 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: Чарлинс МуцанеAC Vigasio, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Comunale Della Ricca.

МСК, 9 тур, Стадион: Comunale Della Ricca
Футбол. Италия - Серия D
Чарлинс Муцане
67'
77'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
AC Vigasio
39'
Смотреть онлайн
AC Vigasio icon
39'
Счет после первого тайма 0:1
Чарлинс Муцане icon
67'
Чарлинс Муцане icon
77'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Чарлинс Муцане - Угловой
15'
Угловой
Чарлинс Муцане - Угловой
37'
Угловой
Чарлинс Муцане - Угловой
39'
AC Vigasio - 1-ый Гол
45'
Угловой
Чарлинс Муцане - Угловой
45'
Угловой
Чарлинс Муцане - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
56'
Угловой
Чарлинс Муцане - Угловой
64'
Угловой
Чарлинс Муцане - Угловой
67'
Чарлинс Муцане - 2-ой Гол
71'
Угловой
Чарлинс Муцане - Угловой
77'
Чарлинс Муцане - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
AC Vigasio - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Чарлинс Муцане — AC Vigasio

Команда Чарлинс Муцане в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-4. Команда AC Vigasio, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-10. Команда Чарлинс Муцане в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. AC Vigasio забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Чарлинс Муцане Чарлинс Муцане
59%
AC Vigasio AC Vigasio
41%
Атаки
64
62
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
16
4
Удары в створ ворот
7
3
Игры 9 тур
05.11.2025
Ачиреале
2:1
Патерно Кальцио
Завершен
Комментарии к матчу
