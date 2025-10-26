Превью матча Чарлинс Муцане — AC Vigasio

Команда Чарлинс Муцане в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-4. Команда AC Vigasio, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-10. Команда Чарлинс Муцане в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. AC Vigasio забивает 1, пропускает 1.