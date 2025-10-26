Смотреть онлайн Чарлинс Муцане - AC Vigasio 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Чарлинс Муцане — AC Vigasio, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Comunale Della Ricca.
Превью матча Чарлинс Муцане — AC Vigasio
Команда Чарлинс Муцане в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-4. Команда AC Vigasio, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-10. Команда Чарлинс Муцане в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. AC Vigasio забивает 1, пропускает 1.