Смотреть онлайн Дезенцано Кальвина - Про Сесто 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Дезенцано Кальвина — Про Сесто, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Francesco Ghizzi.
Превью матча Дезенцано Кальвина — Про Сесто
Команда Дезенцано Кальвина в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-7. Команда Про Сесто, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Дезенцано Кальвина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Про Сесто забивает 2, пропускает 1.