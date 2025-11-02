Превью матча Дезенцано Кальвина — Про Сесто

Команда Дезенцано Кальвина в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-7. Команда Про Сесто, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Дезенцано Кальвина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Про Сесто забивает 2, пропускает 1.