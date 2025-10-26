Смотреть онлайн Корреггезе - АСД Сассо Маркони 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Корреггезе — АСД Сассо Маркони, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципальный стадион Нуэво Вальтер Борелли.
Превью матча Корреггезе — АСД Сассо Маркони
Команда Корреггезе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-6. Команда АСД Сассо Маркони, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-11. Команда Корреггезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АСД Сассо Маркони забивает 1, пропускает 1.