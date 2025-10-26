Превью матча Корреггезе — АСД Сассо Маркони

Команда Корреггезе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-6. Команда АСД Сассо Маркони, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-11. Команда Корреггезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АСД Сассо Маркони забивает 1, пропускает 1.