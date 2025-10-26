Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Корреггезе - АСД Сассо Маркони 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: КорреггезеАСД Сассо Маркони, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципальный стадион Нуэво Вальтер Борелли.

МСК, 9 тур, Стадион: Муниципальный стадион Нуэво Вальтер Борелли
Футбол. Италия - Серия D
Корреггезе
7'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
АСД Сассо Маркони
24'
Корреггезе icon
7'
АСД Сассо Маркони icon
24'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Корреггезе - Угловой
7'
Корреггезе - 1-ый Гол
9'
Угловой
Корреггезе - Угловой
12'
Угловой
Корреггезе - Угловой
22'
Угловой
АСД Сассо Маркони - Угловой
24'
АСД Сассо Маркони - 2-ой Гол
39'
Угловой
АСД Сассо Маркони - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
52'
Угловой
АСД Сассо Маркони - Угловой
54'
Угловой
АСД Сассо Маркони - Угловой
69'
Угловой
АСД Сассо Маркони - Угловой
83'
Угловой
Корреггезе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3

Превью матча Корреггезе — АСД Сассо Маркони

Команда Корреггезе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-6. Команда АСД Сассо Маркони, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-11. Команда Корреггезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АСД Сассо Маркони забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Корреггезе Корреггезе
58%
АСД Сассо Маркони АСД Сассо Маркони
42%
Атаки
92
93
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
1
3
Игры 9 тур
05.11.2025
Ачиреале
2:1
Патерно Кальцио
Завершен
Комментарии к матчу
