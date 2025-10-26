Превью матча Лентигионе — Pro Palazzo

Команда Лентигионе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 3-7. Команда Pro Palazzo, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-6. Команда Лентигионе в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Pro Palazzo забивает 1, пропускает 1.