Смотреть онлайн Лентигионе - Pro Palazzo 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Лентигионе — Pro Palazzo, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Valente Levantini.
Превью матча Лентигионе — Pro Palazzo
Команда Лентигионе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 3-7. Команда Pro Palazzo, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-6. Команда Лентигионе в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Pro Palazzo забивает 1, пропускает 1.