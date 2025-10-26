Смотреть онлайн СКД Прогрессо Калцио - Пистойезе 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: СКД Прогрессо Калцио — Пистойезе, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Progresso Calcio.
Превью матча СКД Прогрессо Калцио — Пистойезе
Команда СКД Прогрессо Калцио в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-6. Команда Пистойезе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-6. Команда СКД Прогрессо Калцио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пистойезе забивает 2, пропускает 1.