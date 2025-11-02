Смотреть онлайн AC Vigasio - Бассано 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: AC Vigasio — Бассано, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Umberto Capone.
Превью матча AC Vigasio — Бассано
Команда AC Vigasio в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-12. Команда Бассано, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-7. Команда AC Vigasio в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бассано забивает 1, пропускает 1.