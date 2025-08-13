Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Канберра Уайт Иглз - ФК АНУ 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - НПЛ2: Канберра Уайт ИглзФК АНУ, 15 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Австралийская столичная территория - НПЛ2
Канберра Уайт Иглз
30'
Завершен
1 : 1
13 августа 2025
ФК АНУ
72'
Канберра Уайт Иглз icon
30'
Счет после первого тайма 1:0
ФК АНУ icon
72'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
30'
Канберра Уайт Иглз - 1-ый Гол
40'
Угловой
ФК АНУ - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
ФК АНУ - Угловой
62'
Угловой
ФК АНУ - Угловой
65'
Угловой
Канберра Уайт Иглз - Угловой
69'
Угловой
Канберра Уайт Иглз - Угловой
72'
ФК АНУ - 2-ой Гол
76'
Угловой
ФК АНУ - Угловой
79'
Угловой
ФК АНУ - Угловой
87'
Угловой
Канберра Уайт Иглз - Угловой
90+3'
Угловой
ФК АНУ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Канберра Уайт Иглз — ФК АНУ

Команда Канберра Уайт Иглз в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команда ФК АНУ, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-2. Команда Канберра Уайт Иглз в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФК АНУ забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
56
113
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
9
11
Комментарии к матчу
