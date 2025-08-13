Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - НПЛ2 : Канберра Уайт Иглз — ФК АНУ , 15 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

Превью матча Канберра Уайт Иглз — ФК АНУ

Команда Канберра Уайт Иглз в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команда ФК АНУ, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-2. Команда Канберра Уайт Иглз в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФК АНУ забивает 0, пропускает 0.