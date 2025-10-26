Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Реал Калепина - Виртус ЧисераноБергамо 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияФутбол. Италия - Серия D: Реал КалепинаВиртус ЧисераноБергамо, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Centro Sportivo Telgate.

МСК, 9 тур, Стадион: Centro Sportivo Telgate
Футбол. Италия - Серия D
Реал Калепина
19'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Виртус ЧисераноБергамо
90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Реал Калепина icon
19'
Счет после первого тайма 1:0
Virtus Ciserano Bergamo icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Virtus Ciserano Bergamo - Угловой
19'
Реал Калепина - 1-ый Гол
29'
Угловой
Virtus Ciserano Bergamo - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
59'
Угловой
Virtus Ciserano Bergamo - Угловой
63'
Угловой
Virtus Ciserano Bergamo - Угловой
67'
Угловой
Virtus Ciserano Bergamo - Угловой
69'
Угловой
Virtus Ciserano Bergamo - Угловой
90+2'
Угловой
Реал Калепина - Угловой
90+4'
Угловой
Virtus Ciserano Bergamo - Угловой
90+4'
Virtus Ciserano Bergamo - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Реал Калепина — Виртус ЧисераноБергамо

Команда Реал Калепина в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-6. Команда Виртус ЧисераноБергамо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-4. Команда Реал Калепина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Виртус ЧисераноБергамо забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Реал Калепина Реал Калепина
49%
Виртус ЧисераноБергамо Виртус ЧисераноБергамо
51%
Атаки
69
65
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
10
10
Удары в створ ворот
3
5
Игры 9 тур
05.11.2025
Ачиреале
2:1
Патерно Кальцио
Завершен
26.10.2025
Вигор Сенигаллия
-:-
Термоли Кальчио
Отменен
26.10.2025
Виртус
0:1
ASD Heraclea
Завершен
26.10.2025
Real Acerrana
0:4
Афраголезе 1944
Завершен
26.10.2025
Asd Polisportiva Sarnese
1:1
Китта ди Фасано
Завершен
26.10.2025
АЦР Мессина
2:1
ASD Castrumfavara
Завершен
26.10.2025
Чисола
0:1
Империя
Завершен
26.10.2025
ASD Ferrandina 17890
-:-
Мартина
Отменен
26.10.2025
SSD Athletic Club Palermo
-:-
Sambiase
Отменен
26.10.2025
Мачератезе
-:-
Анкона-1905
Отменен
26.10.2025
Budoni Calcio
-:-
Ольбия
Отменен
26.10.2025
Барлетта
-:-
Паганезе
Отменен
26.10.2025
Фиделис
-:-
АКД Нардо
Отменен
26.10.2025
Ssd Citta Di Gela
-:-
Enna Calcio
Отменен
26.10.2025
Igea Virtus Barcellona
-:-
ФК Нисса
Отменен
26.10.2025
Санкаталдесе
-:-
Реджина
Отменен
26.10.2025
А.К.Д Асти
-:-
Унионе Санремо
Отменен
26.10.2025
Гоццано
-:-
Лигорна
Отменен
26.10.2025
Ачиреале
-:-
Патерно Кальцио
Отложен
26.10.2025
Про Сесто
4:0
Rovato Vertovese SSD
Завершен
26.10.2025
Valmontone 1921
3:0
СинтияАльбалонга
Завершен
26.10.2025
Vigor Lamezia
0:1
Гельбисон Клиенто
Завершен
26.10.2025
Чиети
0:3
ASD Atletico Ascoli
Завершен
26.10.2025
Кастельфидардо
0:3
АС Остия Маре
Завершен
26.10.2025
Терамо
3:0
Саммауресе
Завершен
26.10.2025
УСД Латте Долче
1:2
АСД Трастевери
Завершен
26.10.2025
Савойя 1908
1:0
Вибонезе
Завершен
26.10.2025
АСД Серавезза Калкио
2:1
Гаворрано
Завершен
26.10.2025
АСД Брусапорто
1:1
Касатесерогоредо
Завершен
26.10.2025
АСД Вилла Д'Альме
1:0
Леон Монца Брианца
Завершен
26.10.2025
Чарлинс Муцане
2:1
AC Vigasio
Завершен
26.10.2025
Корреггезе
1:1
АСД Сассо Маркони
Завершен
26.10.2025
Лентигионе
0:1
Pro Palazzo
Завершен
26.10.2025
СКД Прогрессо Калцио
2:2
Пистойезе
Завершен
26.10.2025
Реал Калепина
1:1
Виртус ЧисераноБергамо
Завершен
26.10.2025
Giulianova Calcio 1924
1:1
Сан Марино
Завершен
26.10.2025
Biellesse
-:-
Дертона
Отменен
26.10.2025
NovaRomentino
-:-
Celle Varazze FBC
Отменен
26.10.2025
Valenzana
2:1
Club Milano
Отменен
26.10.2025
Calvi Noale
-:-
FC Obermais
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
7 Ноября
23:00
Барыс Барыс
Автомобилист Автомобилист
7 Ноября
17:30
Нефтехимик Нефтехимик
Салават Юлаев Салават Юлаев
7 Ноября
19:00
Олимпиакос Олимпиакос
Партизан Партизан
7 Ноября
22:15
Пиза Пиза
Кремонезе Кремонезе
7 Ноября
22:45
Париж Париж
Ренн Ренн
7 Ноября
22:45
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
Bounty Hunters Bounty Hunters
7 Ноября
20:00
Вердер Бремен Вердер Бремен
Вольфсбург Вольфсбург
7 Ноября
22:30
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
Милан Милан
7 Ноября
20:30
Аль-Наджма Аль-Наджма
Аль-Хилал Аль-Хилал
7 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA