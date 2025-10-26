Превью матча Реал Калепина — Виртус ЧисераноБергамо

Команда Реал Калепина в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-6. Команда Виртус ЧисераноБергамо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-4. Команда Реал Калепина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Виртус ЧисераноБергамо забивает 1, пропускает 0.