Превью матча Виртус ЧисераноБергамо — Фольгоре Каратезе

Команда Виртус ЧисераноБергамо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-5. Команда Фольгоре Каратезе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-17. Команда Виртус ЧисераноБергамо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фольгоре Каратезе забивает 2, пропускает 2.