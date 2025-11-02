Смотреть онлайн Виртус ЧисераноБергамо - Фольгоре Каратезе 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Виртус ЧисераноБергамо — Фольгоре Каратезе, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Carillo Pesenti Pigna.
Превью матча Виртус ЧисераноБергамо — Фольгоре Каратезе
Команда Виртус ЧисераноБергамо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-5. Команда Фольгоре Каратезе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-17. Команда Виртус ЧисераноБергамо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фольгоре Каратезе забивает 2, пропускает 2.