13.08.2025
Смотреть онлайн Хорхе Вильстерманн - Сан-Антонио Було Було 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Хорхе Вильстерманн — Сан-Антонио Було Було, 17 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль.
МСК, 17 тур, Стадион: Феликс Каприль
Bolivia Primera Division
Завершен
0 : 3
13 августа 2025
Сан-Антонио Було Було
Adalid Terrazas Abasto 38'
Anthony Vasquez Arcila 50'
Anthony Vasquez Arcila 88'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
3'
Сан-Антонио Було Було - Угловой
35'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
38'
Adalid Terrazas Abasto - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
50'
Anthony Vasquez Arcila - 2-ой Гол
65'
Сан-Антонио Було Було - Угловой
73'
Сан-Антонио Було Було - Угловой
83'
Сан-Антонио Було Було - Угловой
88'
Anthony Vasquez Arcila - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча Хорхе Вильстерманн — Сан-Антонио Було Було
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
63
122
Угловые
1
4
Фолы
6
9
Удары (всего)
6
13
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
2
7
Комментарии к матчу