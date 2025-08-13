Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.08.2025

Смотреть онлайн Хорхе Вильстерманн - Сан-Антонио Було Було 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: Хорхе ВильстерманнСан-Антонио Було Було, 17 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль.

МСК, 17 тур, Стадион: Феликс Каприль
Bolivia Primera Division
Хорхе Вильстерманн
Завершен
0 : 3
13 августа 2025
Сан-Антонио Було Було
Adalid Terrazas Abasto 38'
Anthony Vasquez Arcila 50'
Anthony Vasquez Arcila 88'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Adalid Terrazas Abasto icon
38'
Счет после первого тайма 0:1
Anthony Vasquez Arcila icon
50'
Anthony Vasquez Arcila icon
88'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
35'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
38'
Adalid Terrazas Abasto - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
50'
Anthony Vasquez Arcila - 2-ой Гол
65'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
73'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
83'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
88'
Anthony Vasquez Arcila - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Хорхе Вильстерманн — Сан-Антонио Було Було

Статистика матча

Владение мячом
Хорхе Вильстерманн Хорхе Вильстерманн
37%
Сан-Антонио Було Було Сан-Антонио Було Було
63%
Атаки
63
122
Угловые
1
4
Фолы
6
9
Удары (всего)
6
13
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
2
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Кальяри Кальяри
9 Февраля
22:45
Партизан Партизан
BC Dubai BC Dubai
9 Февраля
22:00
Вильярреал Вильярреал
Эспаньол Эспаньол
9 Февраля
23:00
Брешиа Брешиа
Виртус Болонья Виртус Болонья
9 Февраля
22:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Милан Милан
9 Февраля
22:30
Маккаби Раанана Маккаби Раанана
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
9 Февраля
21:55
ФК Порту ФК Порту
Спортинг Спортинг
9 Февраля
23:45
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
1w Team 1w Team
9 Февраля
22:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро Мидлсбро
9 Февраля
23:01
Spirit Academy Spirit Academy
Rune Eaters Rune Eaters
9 Февраля
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA