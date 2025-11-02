Смотреть онлайн Акила - Вигор Сенигаллия 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Акила — Вигор Сенигаллия, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Gran Sasso d'Italia-Italo Acconcia.
Превью матча Акила — Вигор Сенигаллия
Команда Акила в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-5.