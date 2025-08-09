09.08.2025
Смотреть онлайн Puente Alto - Лота Швагер 09.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера: Puente Alto — Лота Швагер . Начало встречи 09 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чили - Терсера
Счет после первого тайма 1:1 : 3,1
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Текстовая трансляция
5'
Лота Швагер - Угловой
8'
Puente Alto - 1-ый Гол
10'
Лота Швагер - Угловой
22'
Лота Швагер - 2-ой Гол
33'
Лота Швагер - Угловой
45+2'
Puente Alto - Угловой
54'
Puente Alto - Угловой
66'
Puente Alto - Угловой
75'
Puente Alto - 3-ий Гол
90+1'
Лота Швагер - Угловой
Превью матча Puente Alto — Лота Швагер
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
67
82
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
6
4
