09.08.2025

Смотреть онлайн Puente Alto - Лота Швагер 09.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Puente AltoЛота Швагер . Начало встречи 09 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Puente Alto
8'
75'
Завершен
2 : 1
09 августа 2025
Лота Швагер
22'
Смотреть онлайн
Puente Alto icon
8'
Лота Швагер icon
22'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,1
Puente Alto icon
75'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Лота Швагер - Угловой
8'
Puente Alto - 1-ый Гол
10'
Угловой
Лота Швагер - Угловой
22'
Лота Швагер - 2-ой Гол
33'
Угловой
Лота Швагер - Угловой
45+2'
Угловой
Puente Alto - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,1
54'
Угловой
Puente Alto - Угловой
66'
Угловой
Puente Alto - Угловой
75'
Puente Alto - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Лота Швагер - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1

Превью матча Puente Alto — Лота Швагер

Статистика матча

Владение мячом
Puente Alto Puente Alto
46%
Лота Швагер Лота Швагер
54%
Атаки
67
82
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
