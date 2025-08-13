13.08.2025
Смотреть онлайн Алкала - Гвадалахара 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Алкала — Гвадалахара . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal del Val.
МСК, Стадион: Estadio Municipal del Val
Европа - Товарищеские матчи
Алкала
47'
61'
Завершен
2 : 2
13 августа 2025
Гвадалахара
68'
72'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Алкала
47'
Алкала
61'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1
Текстовая трансляция
4'
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
6'
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
16'
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
21'
Алкала - Угловой
25'
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
44'
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
45+1'
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
47'
Алкала - 1-ый Гол
50'
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
61'
Алкала - Угловой
61'
Алкала - 2-ой Гол
68'
Гвадалахара S.A.D. - 3-ий Гол
70'
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
72'
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
72'
Гвадалахара S.A.D. - 4-ый Гол
90'
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
Превью матча Алкала — Гвадалахара
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
71
89
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
4
6
