13.08.2025

Смотреть онлайн Алкала - Гвадалахара 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: АлкалаГвадалахара . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal del Val.

МСК, Стадион: Estadio Municipal del Val
Европа - Товарищеские матчи
Алкала
47'
61'
Завершен
2 : 2
13 августа 2025
Гвадалахара
68'
72'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Алкала icon
47'
Алкала icon
61'
Гвадалахара S.A.D. icon
68'
Гвадалахара S.A.D. icon
72'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
6'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
16'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
21'
Угловой
Алкала - Угловой
25'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
44'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
45+1'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
47'
Алкала - 1-ый Гол
50'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
61'
Угловой
Алкала - Угловой
61'
Алкала - 2-ой Гол
68'
Гвадалахара S.A.D. - 3-ий Гол
70'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
72'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
72'
Гвадалахара S.A.D. - 4-ый Гол
90'
Угловой
Гвадалахара S.A.D. - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,1

Превью матча Алкала — Гвадалахара

Статистика матча

Владение мячом
Алкала Алкала
47%
Гвадалахара Гвадалахара
53%
Атаки
71
89
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу
