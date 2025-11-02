Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники : Перикос — Gams Ermis Exochis , 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Катерини .

Превью матча Перикос — Gams Ermis Exochis

Команда Перикос в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 4-8. Команда Gams Ermis Exochis, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-5. Команда Перикос в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Gams Ermis Exochis забивает 1, пропускает 1.