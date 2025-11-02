Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники : AO Chaidariou — Тиелла Рафинас , 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча AO Chaidariou — Тиелла Рафинас

Команда AO Chaidariou в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-4. Команда Тиелла Рафинас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-6. Команда AO Chaidariou в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Тиелла Рафинас забивает 1, пропускает 1.