02.11.2025
Смотреть онлайн Ionikos Nikaia - АО Гиоучтас 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники: Ionikos Nikaia — АО Гиоучтас, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Неаполи Стэдиум.
МСК, 7 тур, Стадион: Неаполи Стэдиум
Греция - Гамма Этники
Ionikos Nikaia
85'
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
1'
Ionikos Nikaia - Угловой
2'
Ionikos Nikaia - Угловой
8'
АО Гиоучтас - Угловой
12'
АО Гиоучтас - Угловой
28'
Ionikos Nikaia - Угловой
34'
АО Гиоучтас - Угловой
42'
Ionikos Nikaia - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Ionikos Nikaia - Угловой
78'
АО Гиоучтас - Угловой
85'
Ionikos Nikaia - Угловой
85'
Ionikos Nikaia - 1-ый Гол
90+1'
АО Гиоучтас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Ionikos Nikaia — АО Гиоучтас
Статистика матча
Атаки
80
73
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
4
1
