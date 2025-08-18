18.08.2025
Смотреть онлайн Сепси - Хунедоара 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Romania Liga 2: Сепси — Хунедоара, 3 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadionul Municipal.
МСК, 3 тур, Стадион: Stadionul Municipal
Romania Liga 2
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,1
Текстовая трансляция
32'
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
33'
CS Corvinul Хунедоара - 1-ый Гол
38'
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,1
55'
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
58'
CS Corvinul Хунедоара - Угловой
62'
Сепси - Угловой
73'
CS Corvinul Хунедоара - 2-ой Гол
82'
Сепси - Угловой
86'
Сепси - Угловой
Превью матча Сепси — Хунедоара
Статистика матча
