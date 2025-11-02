Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Iraklis Thermaikou - MGS Orestes Orestiadas 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция - Гамма Этники: Iraklis ThermaikouMGS Orestes Orestiadas, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Греция - Гамма Этники
Iraklis Thermaikou
12'
31'
67'
85'
Завершен
4 : 0
02 ноября 2025
MGS Orestes Orestiadas
Iraklis Thermaikou icon
12'
Iraklis Thermaikou icon
31'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
Iraklis Thermaikou icon
67'
Iraklis Thermaikou icon
85'
Матч закончился со счётом 4:0 : 1,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Iraklis Thermaikou - Угловой
12'
Iraklis Thermaikou - 1-ый Гол
31'
Iraklis Thermaikou - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
54'
Угловой
Orestis Orestiadas - Угловой
62'
Угловой
Iraklis Thermaikou - Угловой
67'
Iraklis Thermaikou - 3-ий Гол
74'
Угловой
Iraklis Thermaikou - Угловой
85'
Iraklis Thermaikou - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0 : 1,1

Превью матча Iraklis Thermaikou — MGS Orestes Orestiadas

Команда Iraklis Thermaikou в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-5.

Статистика матча

Атаки
104
89
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
7
1
Игры 7 тур
02.11.2025
Ксанти
1:1
Пантракикос
Завершен
02.11.2025
Ionikos Nikaia
1:0
АО Гиоучтас
Завершен
02.11.2025
Iraklis Thermaikou
4:0
MGS Orestes Orestiadas
Завершен
02.11.2025
Кьянос Астир Варис
2:0
Granitis Agias Marinas
Завершен
02.11.2025
Перикос
-:-
Gams Ermis Exochis
Отменен
02.11.2025
Пангитеаттикос
-:-
Pyrgos AFC
Отменен
02.11.2025
AO Karystou
-:-
AOM Asteras Kaisarianis
Отменен
02.11.2025
AO Chaidariou
-:-
Тиелла Рафинас
Отменен
02.11.2025
Apollon Krya Vrysi
-:-
Аэтос Орфану
Отменен
02.11.2025
Закинтос
-:-
AO Miltiadis
Отменен
02.11.2025
Эордаикос
-:-
Asteras Karditsas
Отменен
02.11.2025
AE Alexandrias
-:-
Akrites Sykeon
Отменен
02.11.2025
Этникос Неоу Керамидиоу
-:-
Верия
Отменен
02.11.2025
Козани
-:-
AS Sarakinos
Отменен
02.11.2025
Докса Виронас
0:1
Неас Иониас
Отменен
02.11.2025
Диагорас
2:1
Apollon Kalithion FC
Завершен
02.11.2025
Миконос
2:0
Илисиакос
Завершен
01.11.2025
Panthouriakos FC
1:1
Эрмис Мелигус
Завершен
01.11.2025
Loytrakiou
1:0
Pelopas Kiatou
Завершен
01.11.2025
PAS Korinthos
1:2
Панегиалиос
Завершен
26.10.2025
AO Anthoupolis Larisas
0:3
Aris Filiaton
Завершен
26.10.2025
Po Elassonas
0:0
Тиликратис
Завершен
26.10.2025
AE Anagennisi Schimatariou
0:1
Трикала
Завершен
26.10.2025
Proodos Rogon 1966
4:1
Теспротос
Завершен
26.10.2025
Aen Selefkeias
0:0
Анагенниси Артас
Завершен
26.10.2025
Ламия
2:0
Лефкимми
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA