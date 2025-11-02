Смотреть онлайн Закинтос - AO Miltiadis 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники: Закинтос — AO Miltiadis, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zakynthos Stadium.
Превью матча Закинтос — AO Miltiadis
Команда Закинтос в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-2. Команда AO Miltiadis, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-0. Команда Закинтос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. AO Miltiadis забивает 1, пропускает 0.