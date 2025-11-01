Смотреть онлайн PAS Korinthos - Панегиалиос 01.11.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники: PAS Korinthos — Панегиалиос, 7 тур . Начало встречи 01 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча PAS Korinthos — Панегиалиос
Команда PAS Korinthos в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-8. Команда Панегиалиос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-1. Команда PAS Korinthos в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Панегиалиос забивает 1, пропускает 0.