Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники : Эордаикос — Asteras Karditsas , 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча Эордаикос — Asteras Karditsas

Команда Эордаикос в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-7. Команда Asteras Karditsas, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-8. Команда Эордаикос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Asteras Karditsas забивает 1, пропускает 1.